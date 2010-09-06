Вакарчук хоче написати пісню до Євро-2012

Харків. 6 вересня. УНІАН. Музикант і громадсько-політичний діяч Святослав Вакарчук зацікавлений у створенні пісні до Євро-2012.

За його словами, він може «музично доєднатися» до турніру. Але докладніше співак розповідати не став, пише «Дзеркало тижня».

«Я сподіваюся, що як в офіційного «друга Євро-2012» у мене будуть певні приємні обов`язки, які стосуватимуться, зокрема, і появи на стадіоні, - додав Вакарчук.

«Я люблю грати у футбол, але футбол цікавить мене як уболівальника. Футбол, як мені здається, більш непередбачуваний і стратегічний. Я дуже переживаю, коли дивлюся футбол на стадіоні», - розповів співак.