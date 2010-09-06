В понеділок на Харківщині дощі

Харків. 6 вересня. УНІАН. У понеділок на території Харківської області збережеться дощова погода.

За інформацією Гідрометцентру МНС України, вночі і вранці місцями туман.

Температура вночі 9-14°, вдень – 19-24° тепла.

У Харкові вночі дощ, вдень – без осадків. Температура вночі близько +11°, вдень – 19-24°.

На території України збережеться прохолодна погода з короткочасними дощами.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, у західній частині хмарно з проясненнями, часом дощ. Температура вночі 5-10°, вдень 13-18°; в Карпатах упродовж доби 4-9° тепла.

На решті території мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише на півночі Лівобережжя короткочасні дощі. Температура вночі 7-12°, вдень 17-22°; у південній частині та східних областях вночі 11-16°, на узбережжі Криму до 20°, вдень 22-27°. Вночі та вранці в Україні місцями туман. Вітер східний, північно-східний, 7-12 м/с.

У столиці та Київській області завтра без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 7-12°, вдень 17-22°, у Києві вночі 10-12°, вдень близько 20°.

Сьогодні, 5 вересня, температура води в Чорному та Азовському морях 21-25°, в Дніпрі біля Києва - 19°.