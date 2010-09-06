Девіч і Романчук виступили за збірну України
00:13, 06 вересня 2010Харьків
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У матчі проти Польщі
Харків. 6 вересня. УНІАН. Гравці харківського Металіста Марко Девіч і Олександр Романчук взяли участь у матчі збірної України проти збірної Польщі, який відбувся у місті Лодзь.
Обидва вийшли в стартовому складі. Девіч відіграв перший тайм повністю, а Романчука замінили на 86-й хвилині.
Зустріч закінчилася з рахунком 1:1.
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