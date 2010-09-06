Добкін вважає, що на виборах мера переможе Кернес

Харьков. 6 сентября. УНИАН. Председатель Харьковской облгосадминистрации, руководитель областной организации Партии регионов Михаил ДОБКИН считает, что на предстоящих выборах мэра Харькова победит секретарь Харьковского горсовета, нынешний исполняющий обязанности городского головы Геннадий КЕРНЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом М.ДОБКИН заявил на встрече с журналистами, комментируя решение Совета областной организации ПР рекомендовать городской парторганизации ПР утвердить Г.КЕРНЕСА кандидатом на пост мэра Харькова.

«КЕРНЕС выиграет выборы с очень хорошим результатом», - сказал М.ДОБКИН. «Я думаю, - добавил он, - что с теми стартовыми данными, которые есть сейчас, Геннадий Адольфович наберет больше 35%».

По его словам, вопрос кандидата в меры Харькова от Партии регионов сегодня полностью и окончательно решен. Все предыдущие высказывания политологов о якобы имеющихся внутри партии разногласиях и сомнениях в выдвижении Г.КЕРНЕСА он назвал желанием оппонентов «внести сумятицу в работу региональной Харьковской областной партийной организации».

Свое мнение о возможной победе М.ДОБКИН обосновал, ссылаясь на результаты последних социологических исследований, представленных не харьковской компанией.

На «самый главный вопрос», кто сейчас победил бы на выборах в Харькове, по данным М.ДОБКИНА, большинство опрошенных ответили так: Г.КЕРНЕС – 34%, бизнесмен Александр ЯРОСЛАВСКИЙ – 7%, экс-губернатор Арсен АВАКОВ – 6%, лидер харьковских коммунистов, нардеп Алла АЛЕКСАНДРОВСКАЯ – 2%.

«Поэтому - заявил М.ДОБКИН, - подтверждаются прогнозы: у нас серьезных соперников здесь нет».

При этом он сделал прогноз, что такие предполагаемые фигуры, как А.ЯРОСЛАВСКИЙ, бывший бютовец, народный депутат Украины ФЕЛЬДМАН, а также экс-губернатор А.АВАКОВ в этом году не будут баллотироваться на пост мэра Харькова.