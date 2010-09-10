Будівництво окружної дороги йде з випередженням графіка

Харків. 10 вересня. УНІАН. Будівництво харківської окружної дороги йде з випередженням графіка: на сьогоднішній день з 83 км перекладено першим шаром асфальту 50,1 км.

Як повідомляє сайт облдержадміністрації, про це поінформував в ефірі програми «Час влади» заступник губернатора Валентин ДУЛУБ.

За його словами, укладання вирівнюючого шару буде закінчена до 15-16 вересня, і тоді Харківський облавтодор приступить до укладання другого шару асфальтобетону.

В.ДУЛУБ також зазначив, що в будівництві дороги практично досягнуті планові показники - укладається до 4 тисяч тонн асфальту на день, у той час як на початку робіт цей показник становив 2 тисячі тонн.

«Якщо перший шар буде закінчено до 16 вересня, то за сприятливих погодних умов вся дорога може бути закінчена і здана в експлуатацію 20 листопада. Ми будемо намагатися і зробимо все можливе, щоб дорога відповідала найвищим вимогам і була серйозним подарунком харків`янам і мешканцям Харківської області», - сказав віце-губернатор.