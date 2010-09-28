На Харківщині під час пожежі загинуло немовля

Харків. 28 вересня. УНІАН. В Харківській області внаслідок пожежі загинуло немовля.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, трагедія сталася 27 вересня близько шостої вечора в селі Верхні Озоряни Харківського району в одному з одноповерхових приватних будинків.

З повідомлення, яке надійшло до чергової частини МНС, стало відомо, що вогонь розповсюдився по приміщенням будинку майже миттєво. Хата була старої забудови і майже вся виконана з деревини. В одній з кімнат спала дівчинка 2010-го року народження. Господарі знаходилися надворі і помітили пожежу занадто пізно. Мати відчайдушно намагалася потрапити в спальню, щоб урятувати дитину, але через високу температуру та сильне задимлення увійти туди було вже не можливо.

Пожежники, які прибули на виклик, збили полум’я та температуру, після чого в хаті знайшли обгоріле тіло немовляти, що лежало на залишках дитячого ліжка.

Гасіння пожежі було ускладнене відсутністю зовнішнього протипожежного водопостачання на території села. МНСники підвозили воду з міста Мерефа, що на відстані 4 км від села.

За фактом пожежі проводиться дізнання, з’ясовуються причина та збитки, завдані пожежею.