ФФУ розгляне апеляції «Металіста» і «Карпат» 5 жовтня

Харків. 28 вересня. УНІАН. Засідання Апеляційного комітету Федерації футболу України з розгляду по суті скарг футбольних клубів «Металіст» і «Карпати» на рішення Контрольно-дисциплінарного комітету ФФУ від 2-9 серпня про визнання винними цих команд у порушенні правил «Чесної гри» відбудеться 5 жовтня.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ФФУ, засідання розпочнеться о 12.00 у приміщенні Федерації футболу України.

Апеляційний комітет ФФУ пропонує всім зацікавленим особам взяти участь у засіданні або направити на засідання своїх повноважних представників.

Як повідомляв УНІАН, Контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ, провівши засідання 2-9 серпня, визнав, що «матч 26-го туру сезону 2007/2008 років 17-го туру Чемпіонату України між командами «Металіст» (Харків) - «Карпати» (Львів), який відбувся 19 квітня 2008 р., був проведений з порушенням норм спортивної етики та носив договірний характер». Командам зараховано технічну поразку, кожну позбавлено 9 турнірних очок у Чемпіонаті України сезону 2009/2010 і оштрафовано на 25 тис. у.о. у гривневому еквіваленті.

КДК також довічно заборонив заступнику генерального директора ФК «Металіст» Є.КРАСНІКОВУ та футболісту «Карпат» С.ЛАЩЕНКОВУ «здійснювати діяльність, пов’язану з футболом». Таку ж заборону, але на 12 місяців і 5 років відповідно, отримали почесний директор «Карпат» П.ДИМІНСЬКИЙ та генеральний директор цього клубу І.ДЕДИШИН. Від діяльності, пов’язаної з футболом, відсторонений на 6 місяців гендиректор Прем’єр-ліги О.ЄФРЕМОВ. Крім того, штрафи у розмірі 5 і 10 тис. у.о. отримали близько 20 футболістів, які брали участь у цьому матчі.

У квітні 2010 р. прокуратура Харківської області відмовила в порушенні кримінальної справи стосовно вказаного матчу «Металіст» - «Карпати» за «відсутністю події злочину».

18 серпня «Металіст» подав апеляцію на рішення Контрольно-дисциплінарного комітету ФФУ.