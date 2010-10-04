Маркевич розбудив Олійника

Харків. 4 жовтня. УНІАН. Головні тренери Металіста і Карпат Мирон Маркевич та Олег Кононов прокоментували гру своїх команд у матчі 12-го туру Чемпіонату з футболу, який пройшов 3 жовтня у Львові і завершилася з рахунком 1:0 на користь харків’ян.

Мирон Маркевич:

Обидві команди відіграли важкі матчі в Лізі Європи. Причому Металіст півтора тайму грав удесятьох, погода була жахливою... Ми були не в кращій формі, та й Карпати теж. У нас є велика проблема з основним складом: Валяєв, Девіч, Хав`єр травмовані... Будемо говорити так, ми забили, а Карпати - ні. Гра була нічийною. Напевно, мало нам пощастити...

Як вам вдалося розбудити Олійника (футболіст забив гол у ворота Карпат - ред.)?

Ми один на один розмовляли. Це не для широкої публіки.

Олег Кононов:

Гра була рівна, і суперник забив, ми - ні. Більше хвилює, що вибули два наших гравця - задня поверхня стегна... Ми ні в чому не поступалися супернику, як і він нам. Вважаю, грали дві абсолютно рівні команди. Хотілося б, щоб рахунок був не таким, але що є, тобто, треба рухатися далі і грати. Думати тільки про хороше.

Як плануєте готуватися до наступного матчу?

Зараз дамо відпочити хлопцям, а потім будемо готуватися до гри з Динамо, як завжди, на тренуваннях.

Кузнєцов сьогодні виглядав не дуже. Він утомився, або просто дається взнаки відсутність конкуренції?

Роль зіграло те, що він нещодавно грав в іншій команді, а не з нами, тому трохи не влився ще. Я не вважаю, що він утомився, на даний момент він непогано виглядає. А конкуренція є завжди.

Як ви оцінюєте гру Мартинюка?

Хлопець хвилювався, видно, що перша гра була. Але він прогресує.