В Україні збудують 5 оптових продуктових баз – Тигипко

Харків. 15 жовтня. УНІАН. Уряд профінансує будівництво п’яти оптових продуктових баз у різних регіонах держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив віце-прем’єр-міністр України Сергій ТИГИПКО, відповідаючи на запитання журналістів про шляхи стабілізації цінової ситуації на продовольчому ринку України.

Віце-прем’єр пояснив зростання цін на продукцію сільського господарства відсутністю спеціалізованих торговельних центрів та баз зберігання продуктів. Він наголосив, що в Україні практично перестала існувати мережа овочевих баз і сільгоспвиробники фактично втратили можливість зберігати й реалізовувати свою продукцію.

«Сільське господарство буде тоді, коли ми створимо надлишок продуктів, а з іншого боку створимо потужності для зберігання цих продуктів. Усі овочеві бази, які були раніше, практично поховані. Немає холодильників. По країні ми будемо будувати п’ять потужних, держава буде будувати, оптових продуктових баз. Аналог сьогодні є у Львівській області», - сказав С.ТИГИПКО.

Він зауважив, що на сьогодні уряд розробив систему заходів, реалізація яких допоможе відродити виробництво сільськогосподарського продукції.

Урядовець зазначив, що Кабмін випрацьовує «програму будівництва холодильників», яка передбачає створення всіх можливосте для залучення інвестицій, а також зниження податкової ставки. За словами С.ТИГИПКА, певні повноваження отримають облдержадміністрації, які «також будуть думати про комунальні можливості в цьому напрямку».

Також, за словами віце-прем’єра, відпрацьовується механізм функціонування «складських свідоцтв», які можуть виконувати функцію застави, механізми співкредитування та співстрахування сільгоспвиробників.

«Ми відпрацьовуємо співкредитування сільського господарства, яке б збило ставку. Умовно кажучи, є банк, нехай він і кредитує. Ми входимо зі своїм ресурсом, тільки він дає нехай під 24%, а ми даємо під 45%, ставка 50 на 50 відсотків», - зауважив С.ТИГИПКО.

Крім цього, уряд має намір удосконалити систему державних закупівель продукції сільського господарства до Державного резерву України.

«Ми маємо зимою, на початку весни фінансувати держзакупівлі в держрезерв. Тому що, якщо ми починаємо зараз включатися, це дуже дорого з одного боку, і з іншого боку ламаємо ринок», - зазначив С.ТИГИПКО.

Втілення цих заходів, на його думку, дасть можливість відновити виробничі потужності сільського господарства.