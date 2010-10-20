Маркевич: у мене як медаль висіла вдома, так і висітиме

Харків. 20 жовтня. УНІАН. Головний тренер Металіста Мирон МАРКЕВИЧ спокійно сприйняв ухвалу Апеляційного комітету Федерації футболу України, який фактично затвердив рішення Контрольно-дисциплінарного комітету ФФУ про санкції до учасників так званого договірного матчу чемпіонату України з футболу сезону 2007/08 «Металіст» (Харків) – «Карпати» (Львів).

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції, присвяченій завтрашньому матчу в Лізі Європи з італійською «Сампдорією».

«Я не сумнівався, що буде такого роду рішення», - сказав М.МАРКЕВИЧ. Але, додав він, «у мене медаль як висіла вдома, так вона й буде висіти» (згідно з рішенням ФФУ, клуб «Металіст» буде позбавлений бронзових нагород і 3-го місця, які він виборов у сезоні 2007/2008 – УНІАН).

На запитання, як рішення Апеляційного комітету вплинуло на атмосферу в клубі, футболіст «Металіста» Сергій ПШЕНИЧНИХ зазначив, що рішення КДК вже давно відоме, «так що нічого нового ми не почули», а далі «все буде вирішуватися в Лозанні».

Говорячи про завтрашню гру з «Сампдорією», М.МАРКЕВИЧ наголосив, що «після програшу «Ендховену», «Металісту» «відступати нікуди», так що його команда прагнутиме «показати хорошу гру».

Коментуючи заяву італійців про те, що вони приїхали взяти у Харкові 3 очки, М.МАРКЕВИЧ зазначив, що «Металіст» «також гратиме на виграш».

Тренер досить високо оцінив рівень гри «Сампдорії», з якою «Металіст» не так давно грав у Лізі Європи в одній групі. «Я сподіваюся, що в цих двох матчах футболісти отримають задоволення, а який буде рахунок, покаже час». При цьому він зазначив, що дивився багато матчів «Сампдорії» у минулому сезоні в чемпіонаті Італії та в кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів, і вважає, що це був «один з найкращих сезонів для італійців».