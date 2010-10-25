Металіст розгромив Іллічівця

Харків. 25 жовтня. УНІАН. Харківський Металіст у матчі 14-го туру Чемпіонату України з футболу завдав поразки маріупольському Іллічівцю.

Гра, що пройшла у неділю в Міріуполі, завершилася з рахунком 4:1 на користь харків’ян.

Денис Олійник відзначився хет-триком (40, 42, 71). Його перший гол у ворота маріупольців став ювілейним – 500-м голом Металіста у вищій лізі національного Чемпіонату. Не пішов з поля без свого голу Тайсон (45). Отже, чотири м’ячі харків’ян у відповідь на один маріупольців (Ярошенко, 39).

Набравши в 14 турах 28 очок, Металіст посідає третє місце в турнірній таблиці Чемпіонату. На першому місці Шахтар - 37 очок, на другому – Динамо (32).

Наступну гру Металіст проводить 30 листопада вдома з київською Оболонню.