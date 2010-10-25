Філенко заявляє, що виявив у Харкові близько 13 тисяч «лівих» бюлетенів

Харків. 25 жовтня. УНІАН. У харківському видавництві «Фоліо-плюс» виявлено 12,7 тис. неврахованих бюлетенів для голосування на місцевих виборах в Харківській області.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської обласної організації ВО «Батьківщина», про це за підсумками дослідчої перевірки заявив народний депутат України Володимир ФІЛЕНКО.

За його словами, в цілому на складі «Фоліо-плюс» знаходилося приблизно 720 тис. бюлетенів, у тому числі 12700 бюлетенів, котрі були надруковані «наднакладом».

«Близько 720 тис. бюлетенів ми знайшли на складі. Але найцікавіше ми виявили на одній з палет, на піддоні. Там лежала велика кількість бюлетенів, як потім з’ясувалося 12700 штук, на яких згори красувався красномовний напис «Н/Наклад». На наше питання пояснити, що це означає, нам пояснили - це «наднаклад», - сказав В.ФІЛЕНКО.

«12 тисяч бюлетенів «наднакладу» - це те, що ми знайшли тільки сьогодні. Скільки було віддруковано (бюлетенів) таким чином, куди вони відправлені, де поділися - на сьогодні це встановити фактично неможливо», - зазначив депутат.

В.ФІЛЕНКО також обурився тим, що ніхто з керівництва друкарні не зміг дати відповідь скільки та яких бюлетенів надруковано й зберігається на складі видавництва.

«На запитання, скільки на склад поступило бюлетенів за увесь період друку, - ніхто не дав відповідь. Скільки вивезено бюлетенів, у якому напрямі, ким вивезено - жодної відповіді немає. Жодного документу, який регламентував би вступ продукції на склад, а також вивезення продукції із складу, - ні. Жодного представника територіальної комісії, які повинні здійснювати контроль, на складі немає. Жодного представника видавництва «Майдан», яке є виконавцем замовлення ТВК, - ні», - підкреслив В.ФІЛЕНКО.

На думку депутата, «є всі підстави у прокуратури порушити кримінальну справу проти членів територіальної виборчої комісії, які не контролюють процес виготовлення бюлетенів, а також проти тих, кому вони замовили виготовлення цих бюлетенів».

Як повідомляв УНІАН, у суботу народні депутати від БЮТ Володимир ФІЛЕНКО та Олексій ЛОГВИНЕНКО викликали оперативно-слідчу групу до друкарні «Фоліо-плюс» у Харкові, де був виявлений факт друкування неврахованих виборчих бюлетенів.

За словами В.ФІЛЕНКА, в друкарні «Фоліо-плюс» виявлені невраховані віддруковані бюлетені для виборів до місцевих рад 31 жовтня. При цьому, як повідомив депутат, друкування бюлетенів триває.