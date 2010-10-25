Прокуратура Харкова: справи про «ліві» бюлетені не буде

Харків. 25 жовтня. УНІАН. Прокуратура Харкова не має підстав для порушення кримінальної справи у зв’язку із заявами про факт виявлення в друкарні «Фоліо-плюс» неврахованих виборчих бюлетенів.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з повідомленням сайту Харківської облдержадміністрації, таку заяву за результатами перевірки зробив журналістам прокурор Харкова Євген ПОПОВИЧ.

«Ніяких підстав для порушення кримінальної справи немає, - заявив Є.ПОПОВИЧ.

«У результаті роботи комісії, - додав він, - було встановлено, що між видавництвом «Майдан», яке підписало договір на виготовлення виборчих бюлетенів з територіальною виборчою комісією, і видавництвом «Фоліо-плюс» був, у свою чергу, підписаний договір про використання виробничих потужностей останнього для виготовлення частини накладу. Тому виявлення на підприємстві «Фоліо-плюс» бюлетенів було повністю виправдане».

Прокурор зазначив, що процес виробництва виборчих бюлетенів передбачає створення так званого спец- або наднакладу, який становить 0,5% від загального числа бюлетенів. «При замовленні в 4 405 860 примірників розмір спецнакладу становитиме 21 920 штук. Тобто виявлені на підприємстві 11 200 бюлетенів потрапляють у визначену договором кількість», - повідомив Є.ПОПОВИЧ.

За його словами, надані в розпорядження прокуратури народним депутатом України паном Володимиром ФІЛЕНКОМ екземпляри бюлетенів були визначені співробітниками прокуратури як можливий виробничий брак, який при процесі виробництва підлягає списанню. Прокуратура не проводила розслідування щодо того, яким чином ці екземпляри потрапили до рук нардепа.

Як повідомляв УНІАН, у суботу, 23 жовтня, народні депутати від БЮТ Володимир ФІЛЕНКО та Олексій ЛОГВИНЕНКО викликали оперативно-слідчу групу до друкарні «Фоліо-плюс» у Харкові, де був виявлений факт друкування неврахованих виборчих бюлетенів.

За словами В.ФІЛЕНКА, в друкарні «Фоліо-плюс» виявлені невраховані віддруковані бюлетені для виборів до місцевих рад 31 жовтня. При цьому, як повідомив депутат, друкування бюлетенів продовжується.

За інформацією прес-служби Харківської обласної організації ВО «Батьківщина», яка посилається на заяву народного депутата України Володимир ФІЛЕНКА за підсумками дослідчої перевірки, у видавництві «Фоліо-плюс» виявлено 12,7 тис. неврахованих бюлетенів для голосування на місцевих виборах в Харківській області.