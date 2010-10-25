Русанов спростовує інформацію про незаконний друк виборчих бюлетенів

Харків. 25 жовтня. УНІАН. Голова Харківської обласної виборчої комісії Олександр РУСАНОВ спростував інформацію про те, що ТОВ «Майдан» незаконно друкувало виборчі бюлетені.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу, коментуючи заяви про виявлення у харківському видавництві «Фоліо-плюс» 12,7 тис. неврахованих бюлетенів для голосування на місцевих виборах в Харківській області.

О.РУСАНОВ повідомив, що за наслідками проведеної перевірки видавництва прокуратура Харкова відмовила у порушенні кримінальної справи.

За його словами, ще 8 жовтня Харківська обласна територіальна виборча комісія постановою №783 визначила виробника виборчих бюлетенів – ТОВ «Майдан», а вже 11 жовтня між облвиборчкомом та цим підприємством було украдено угоду про виготовлення виборчих бюлетенів.

«З будь-якими іншими суб’єктами господарювання договорів про виготовлення бюлетенів для голосування комісією не укладалося», - підкреслив О.РУСАНОВ.

Голова облвиборчокму зазначив, що в цілому комісія постановила надрукувати 5 млн. 287 тис. 32 виборчі бюлетеня для виборів депутатів Харківської облради за одномандатними та багатомандатними виборчими округами.

Водночас О.РУСАНОВ заявив про те, що роботу обласної виборчої комісії з видачі та отримання виборчих бюлетенів у зв’язку з проведенням перевірок було зірвано на дві доби. «Майже на дві доби нас вибили з графіку отримання та видачі бюлетенів комісіям», - сказав О.РУСАНОВ.

При цьому він висловив упевненість, що заходи, які зараз уживаються на ТОВ «Майдан» для прискорення роботи, дозволять до 26 жовтня передати бюлетені до всіх ТВК області, а до 27 жовтня – до всіх виборчих комісій Харкова.

Як передавав УНІАН, у суботу, 23 жовтня, народні депутати Володимир ФІЛЕНКО та Олександр ЛОГВІНЕНКО викликали слідчо-оперативну групу до харківського видавництва «Фоліо-плюс», де було виявлено друкування неврахованих бюлетенів для голосування на виборах місцевих рад у Харківській області.

У той же день О.РУСАНОВ заявив про намагання представників ВО «Батьківщина» зірвати засідання Харківської обласної виборчої комісії.

Як заявив після дослідчої перевірки правоохоронцями видавництва «Фоліо-плюс» В.ФІЛЕНКО, на складах видавництва було виявлено 12 тисяч 700 бюлетенів.

У свою чергу прес-служба Харківської обласної організації Партії регіонів звинуватила представників ВО «Батьківщина» зірвати виборчий процес на Харківщині.