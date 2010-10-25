Міліція дасть належну оцінку подіям на харківському поліграфкомбінаті - Могильов

Харків. 25 жовтня. УНІАН. Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ запевняє, що міліція дасть належну правову оцінку подіям на харківському поліграфкомбінаті, де друкуються виборчі бюлетені.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на нараді з керівниками обласних управлінь органів внутрішніх справ.

«Там усі дії потрібно оцінити з точки зору закону і прийняти законне рішення по цьому питанню», - сказав А.МОГИЛЬОВ.

У свою чергу, директор Департаменту зв’язків з громадськістю МВС України Дмитро АНДРЕЄВ повідомив журналістам, що після отримання інформації про виготовлення бюлетенів на Харківському поліграфкомбінаті «Фоліо Плюс» на місце події прибули керівники як міського, так і обласного управлінь УВС, слідчо-оперативна група разом з працівниками прокуратури та 20 працівників патрульно-постової служби для забезпечення охорони громадського порядку.

У ході слідчо-оперативних дій було встановлено, що комбінат повинен надрукувати 4,5 млн. бюлетенів, 2 млн. бланків уже вироблено, з них 720 тис. на день події ще не було відвантажено. У той же час було виявлено 12 тис. 700 бюлетенів.

Директор підприємства пояснив, що ця кількість тиражу є пробною для того, щоб під час подальшого друку встановився належний рівень якості друку. Ці бюлетені помічені і в подальшому будуть знищені.

Як зазначили у ДЗГ, під час огляду усі бюлетені були перераховані, знесені в окрему кімнату та опечатані. Вчора 750 тисяч бюлетенів було відвантажено з комбінату, а завтра вилучені 12 тис. 700 бюлетенів так званого розгонного тиражу у присутності правоохоронних органів, представників виборчих комісій та різних політичних сил будуть знищені.