Гендиректором харківського метро призначений Карамшук

Харків. 25 жовтня. УНІАН. Генеральним директором Комунального підприємства «Харківський метрополітен» призначений Михайло КАРАМШУК.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, відповідне розпорядження у присутності колективу метрополітену сьогодні підписав виконувач обов’язків Харківського міського голови, секретар Харківської міської ради Геннадій КЕРНЕС.

Контракт із М.КАРАМШУКОМ, який до сьогодні виконував обов’язки керівника підземки, підписаний терміном на 3 роки.

Довідка УНІАН: Михайло КАРАМШУК народився 15 жовтня 1953 року. У 1975 році закінчив Харківський інститут інженерів залізничного транспорту за спеціальністю «Експлуатація залізниці». У КП «Харківський метрополітен» працював провідним інженером відділу технологічної підготовки виробництва, начальником служби руху. Почесний залізничник, Заслужений працівник транспорту України.

Як передавав УНІАН, 25 серпня у автокатастрофі загинув генеральний директор КП «Харківській метрополітен» Сергій Мусеєв.