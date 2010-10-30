Русанов заявив, що на Харківщині готуються фальсифікації

Харків. 30 жовтня. УНІАН. Голова Харківської обласної виборчої комісії Олександр РУСАНОВ стверджує, що політична партія «Батьківщина» готує фальсифікації у Краснокутському районі Харківської області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.РУСАНОВ сьогодні повідомив журналістам.

За його словами, вчора йому на службовий телефон надійшов дзвінок від невідомого чоловіка, який сказав, що він «мешканець Краснокутського району і що до нього звертаються представники політичної партії «Батькивщина» з проханням використати незареєстрований бюлетень і кинути його в урну для голосування за винагороду".

О.РУСАНОВ заявив, що він вже повідомив про цей випадок у Центральну виборчу комісію, а на сьогоднішньому засіданні ОВК прийме звернення до правоохоронних органів з проханням посилити контроль за дотриманням виборчого законодавства.

Відповідаючи на запитання журналістів, звідки можуть взятися незареєстровані бюлетені, О.РУСАНОВ сказав: «Я не знаю. Але ми живемо в такий час, що вони можуть взятися звідки завгодно».