Міжнародних спостерігачів возять «хорошими» маршрутами – кандидат в мери Харкова

Харків. 31 жовтня. УНІАН. Міжнародних спостерігачів возять суворо запланованим маршрутом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив кандидат на посаду Харківського міського голови від політичної партії «Справедливість» Олександр СИРОТА, відповідаючи на питання журналістів про причини того, що міжнародні спостерігачі відкидають інформацію про суттєві порушення на місцевих виборах на Харківщині.

О.СИРОТА наголосив на численних порушеннях виборчого законодавства по області.

«Міжнародні спостерігачі їздять тільки по суворо визначеним дільницям. Вони вийшли, я зробив спробу запросити їх у школу №2, вони сказали: Ні, ми їдемо в аеропорт», - сказав О.СИРОТА.

О.СИРОТА наголосив, що зараз не звертатиметься до міжнародних спостерігачів із заявами про порушення виборчого законодавства на виборах Харківського міського голови, але зауважив, що поінформує керівництво місій міжнародних спостерігачів про ситуацію, що склалася.

«Іноземні спостерігачі за висновками виборів будуть поінформовані і, я думаю, що ті, хто послав міжнародних спостерігачів, зададуть їм питання, а як вони примудрилися їздити тими дільницями, де не було порушень. Ми будемо боротися з міжнародною корупцією», - заявив кандидат в мери.

Відповідаючи на уточнююче питання журналістів, чи звинувачує О.СИРОТА міжнародних спостерігачів у корупції, він наголосив, що тільки ставить під сумнів «маршрути, якими ці міжнародні спостерігачі їздили».

«Я ставлю під сумнів не роботу міжнародних спостерігачів, а ті маршрути, якими ці міжнародні спостерігачі їздили. Ви ж знаєте, якщо ви зайдете до магазину одягу, то хліба там не буде, але це не говорить про те, що в Харкові немає хліба», - сказав О.СИРОТА.

Як передавав УНІАН, міжнародні спостерігачі в цілому задоволені ходом виборчого процесу на Харківщині. За їхніми заявами, значних порушень станом на 15.00 виявлено не було.