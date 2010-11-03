Помер Віктор Черномирдін

Харків. 3 листопада. УНІАН. Спеціальний представник президента РФ з питань економічної співпраці з державами - учасниками СНД, колишній голова уряду Росії, екс-посол Росії в Україні Віктор Черномирдін помер в ніч на середу на 73-му році життя, повідомив РІА «Новости»співрозмовник з близького кола політика.

«Черномирдін помер сьогодні о 4.00 в Москві. Останнім часом Віктор Степанович дуже сильно хворів», - сказав співрозмовник агентства.

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Віктор Степанович народився 9 квітня 1938 року в селі Чорний Острог Оренбурзької області.

1957 року, закінчивши школу, пішов працювати слюсарем на Орський нафтопереробний завод. Відслуживши в армії, повернувся туди, але працював вже машиністом і оператором.

1966 року закінчив Куйбишевський індустріальний інститут. З 1967 по 1973 роки працював в Орському міському комітеті КПРС. У 1972 році закінчив Всесоюзний заочний політехнічний інститут, де вчився на економічному факультеті за фахом інженер-технолог і інженер-економіст.

У 1973-1978 очолював Оренбурзький газопереробний завод, потім повернувся в органи КПРС (інструктор Відділу важкої промисловості ЦК). У 1981 році захистив кандидатську дисертацію «Поглиблена переробка сірчановодневого газу із застосуванням нових компонентів». З 1982 року – заступник міністра газової промисловості СРСР, начальник Всесоюзного промислового об`єднання «Тюменгазпром». У 1985-1989 - міністр газової промисловості СРСР.

У 1989 році Черномирдін очолив перший в країні державний концерн "Газпром", утворений на базі міністерства газової промисловості СРСР. Головою правління концерну Черномирдін був до 1992 року.

У травні 1992 року президент Росії Борис Єльцин призначив Черномирдіна віце-прем`єром з питань паливно-енергетичного комплексу.

Протягом шести років - з 1992 по 1998-й - Черномирдін був головою уряду Росії. 10 травня 2001 року призначений послом Росії в Україні, а також спецпредставником президента з розвитку російсько-українських торговельно-економічних зв`язків. У 2002 році Черномирдін став лауреатом української загальнонаціональної програми «Людина року-2001».

Черномирдін прославився соковитістю і афористичністю своєї мови - багато його висловів гідно оцінені ЗМІ, нагадує РІА «Новости».

11 червня 2009 року стало відомо, що президент РФ Дмитро Медведєв своїм указом звільнив Віктора Черномирдіна з посади посла в Україні. Цим же указом Черномирдін призначений радником президента, на нього покладені обов`язки спеціального представника президента з питань економічної співпраці з державами - учасниками СНД.

Дружина Віктора Степановича, Валентина Федорівна, померла в березні 2010 року.

У Черномирдіна двоє синів - Віталій і Андрій, четверо онуків - Марія, Андрій, Анастасія, Віктор. Обидва сини вчилися в Московському інституті нафтохімічної і газової промисловості ім. Губкіна, нині працюють в «Газпромі».

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