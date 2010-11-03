У Харкові, як і раніше, лідирує Кернес - МВК

Харків. 3 листопада. УНІАН. Кандидат від Партії регіонів Геннадій КЕРНЕС лідирує на виборах мера Харкова.

Як передає кореспондент УНІАН, за даними міської виборчої комісії, станом на 9.00 3 листопада було опрацьовано 79% протоколів дільничних виборчих комісій.

Найбільшу кількість голосів на цей час набрав Г.КЕРНЕС – 30,44% (100 тис. 230). У кандидата від партії «Батьківщина» Арсена АВАКОВА – 28,91% (95 тис. 824). Трійку лідерів замикає кандидат від КПУ Алла АЛЕКСАНДРОВСЬКА – 18,28% (60 тис. 638).

Проти всіх проголосували 11,13% (36 тис. 676).

Опрацьовані результати голосування 466 дільниць з наявних 797.