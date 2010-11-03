Металіст вирушив до Генуї без двох нападників

Харків. 3 листопада. УНІАН. У матчі 4-туру Ліги Європи з генуезькою «Сампдорією», який має відбутися 4 листопада в Італії, за харківський «Металіст» не зіграють два нападника української команди.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ФК «Металіст», через отримання «червоної» картки у домашньому матчі з «Сампдорією» дві гри пропускає бразильський легіонер «Металіста» Тайсон.

Це «відчутна втрата», сказав співрозмовник агентства, оскільки Тайсон швидко адаптувався в команді і добре зарекомендував себе в останніх іграх. Зокрема, це він відквитав м’яч у «Сампдорії», коли вели італійці, що призвело до перелому у грі, і «Металіст» виграв з рахунком 2:1 у Харкові.

Через травму до Генуї також не поїхав нападник Лисенко. До Італії вирушив воротар «Металіста» капітан Горяїнов, який тривалий час відновлюється після операції, але він ще не зможе вступити у гру, повідомили у прес-службі.

Головний тренер команди Мирон Маркевич узяв із собою до Генуї 22 футболістів. Воротарі: Старцев, Денчук, Дишленкович; захисники: Романчук, Вільягра, Березовчук, Пшеничних, Обрадовіч, Папа Гуйє, Бордіян; півзахисники: Шелаєв, Валяєв, Едмар, Хав`єр, Олійник, Фініньо, Поступаленко, Барилко, Кайта, Девіч; нападники: Воробей, Давидов.

Сьогодні o 12.10 літак з делегацією ФК «Металіст» прибув до аеропорту Генуї. Команда пройшла паспортний контроль і розташувалися в готелi Bentley, повідомили у прес-службі. Після 18.00 футболісти вирушить на стадіон Луїджі Ферраріс, де відбудеться передматчеве тренування, а також прес-конференція головних тренерів.

Як повідомляв УНІАН, у матчі 3-го туру Ліги Європи харківський «Металіст» у меншості (був вилучений Тайсон) переміг «Сампдорію» на своєму полі з рахунком 2:1. Голи у харків’ян забили Тайсон і Хав’єр (54,73 хв.).

Після трьох турів у групі I Ліги Європи лідирує ПСВ «Ейндховен» - 7 очок. На другому місці «Металіст» (6 очок), на третьому – «Сампдорія» (4). Останнє місце у Дебрецена (0).

На знімку: ігровий епізод гри «Металіста» з «Сампдорією» у Харкові 21 жовтня.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА