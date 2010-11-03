Кернес не поступається лідерством – опрацьовано 95% протоколів

Харків. 3 листопада. УНІАН. Кандидат від Партії регіонів Геннадій КЕРНЕС продовжує лідирувати на виборах мера Харкова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать дані міської виборчої комісії, де станом на 20.00 опрацьовано 95,48% протоколів виборчих дільниць.

Найбільшу кількість голосів на цей час набрав Г.КЕРНЕС – 30,35% У кандидата від партії «Батьківщина» Арсена АВАКОВА – 29,10%. Третій результат у кандидата від КПУ Алли АЛЕКСАНДРОВСЬКОЇ – 18,37%.

Проти всіх проголосувало 10,99% виборців.