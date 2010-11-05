У Харкові сфальсифіковано протокол з виборів мера – заява члена ТВК

Харків. 5 листопада. УНІАН. У Харкові сфальсифіковано протокол міської виборчої комісії, яка сьогодні оголосила про перемогу на виборах мера Харкова кандидата від Партії регіонів Геннадія КЕРНЕСА.

Як повідомили кореспонденту УНІАН, таку заяву зробила член міської виборчої комісії Людмила МОСЯЖНА.

За її словами, оголошений сьогодні протокол виборчкому про нібито перемогу Геннадія КЕРНЕСА на виборах за мерське крісло, не може вважатися законним з цілого ряду причин.

По-перше, заявила вона, комісія досі не має всіх уточнених протоколів. По-друге, на 10 дільницях МВК призначила перерахунок голосів, а його результати здала лише одна дільнична комісія - № 211. Підсумки виборів на 9 дільницях досі не відомі.

Крім того, як стверджує Л.МОСЯЖНА, жоден уточнений протокол за вчорашній день і ніч не зачитувався членами комісії вголос, як того вимагає закон.

Вона наголошує, що результати виборів не можуть бути оголошені до закінчення розгляду МВК скарг, які надійшли, і таких скарг не розглянуто сьогодні 190.

Л.МОСЯЖНА стверджує, що протокол МВК був підписаний окремими членами комісії від провладних партій сьогодні о 8.00 в незаповненому вигляді. Вона підкреслює, що протокол має бути написаний від руки, а на підпис членам ТВК «підсовували» надрукований лист з «якимись незрозумілими цифрами».

За її словами, члени МВК готують колективне звернення до прокуратури за фактом фальсифікації протоколу МВК і виборів мера.

Як повідомляв УНІАН, згідно з оприлюдненим протоколом, перемогу на виборах мера Харкова здобув кандидат від Партії регіонів Геннадій КЕРНЕС. За нього проголосувало 130 352 виборців. Кандидат від опозиційної партії «Батьківщина» Арсен АВАКОВ набрав 127 608 голосів. На третій позиції - кандидат від Компартії України Алла АЛЕКСАНДРОВСЬКА, у неї - 79 639 голосів. Всього у голосуванні взяло участь 444 тис. 282 особи. 11 тис 67 бюлетенів визнані недійсними. За таке рішення проголосували 10 членів комісії, проти - 3.