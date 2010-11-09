У Харкові за хабарництво судитимуть слідчого міліції і податківця

Харків. 9 листопада. УНІАН. Прокуратура області передала до суду кримінальну справу за обвинуваченням у хабарництві слідчого одного з райвідділів харківської міської міліції та начальника відділу податкової міліції державної податкової інспекції в одному з районів Харкова.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури, встановлено, що в ході розслідування справи про шахрайство при сплаті ПДВ керівників одного із ТОВ та фінансових порушень ними у вигляді завищення податкового кредиту та заниження податкових зобов’язань на загальну суму 1,8 млн. грн., слідчий і податківець самі припустилися махінацій і вимагали хабар у сумі 10 тис. дол.

Під час отримання хабара в 10 тис. дол. слідчого було затримано на «гарячому».

У ході слідства обох обвинувачених відсторонено від їхніх посад. Судом обвинуваченим обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд у зв’язку з відмовою в задоволенні подань слідчого про взяття останніх під варту.