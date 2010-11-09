На матч зі Швейцарією Калитвинцев викликав трьох гравців Металіста

Харків. 9 листопада. УНІАН. Головний тренер збірної України оголосив список гравців, викликаних на контрольний матч зі збірною Швейцарії.

Про це повідомляє «Чемпіон»з посиланням офіційний сайт Федерації Футболу України.

Серед 20 запрошених два потенційні дебютанти - гравці «молодіжки» Микола Морозюк із донецького «Металлурга» та Тарас Степаненко із «Шахтаря».

Вперше цього року тренуватимуться з головною командою Віталій Федорів та Рустам Худжамов. Обидва вже дебютували у складі синьо-жовтих: захисник "Амкара" вийшов на заміну у лютому 2008 року у контрольному матчі проти Кіпру (1:1), а голкіпер "Шахтаря" залишив свої ворота "сухими" роком пізніше - у товариській грі із Сербією (1:0).

Склад збірної України

Воротарі: Андрій П`ятов, Рустам Худжамов (обидва - "Шахтар" Донецьк).

Захисники: Дмитро Чигринський, Ярослав Ракицький, Олександр Кучер (усі - "Шахтар"), Віталій Мандзюк ("Дніпро" Дніпропетровськ), Тарас Михалик ("Динамо" Київ), Олександр Романчук ("Металіст" Харків), Артем Федецький ("Карпати" Львів), Віталій Федорів ("Амкар", Перм, Росія).

Півзахисники: Руслан Ротань, Євген Коноплянка (обидва - "Дніпро"), Андрій Ярмоленко ("Динамо"), Денис Олійник ("Металіст"), Микола Морозюк ("Металург" Донецьк), Тарас Степаненко ("Шахтар"), Олександр Алієв ("Локомотив" Москва, Росія), Анатолій Тимощук ("Баварія" Мюнхен, Німеччина).

Нападники: Артем Мілевський ("Динамо"), Марко Девіч ("Металіст").

Матч між збірними Швейцарії та України відбудеться 17 листопада в Женеві.

На знімку: нападник "Металіста" Марко Девіч бореться за м`яч з футболістом італійської "Сампдорії".

Фото Андрія КРАВЧЕНКА