Кернес є переможцем виборів у Харкові, і нічого не вдієш – думка політолога

Харків. 9 листопада. УНІАН. Геннадій КЕРНЕС є переможцем виборів мера у Харкові, і в його конкурента від партії «Батьківщина» Арсена АВАКОВА немає реальних інструментів впливу на ситуацію.

Так в інтерв’ю УНІАН політолог Володимир НІКІТІН прокоментував акцію протесту опозиції, яка сьогодні у Харкові поставила вимогу проведення перевиборів Харківського міського голови і звернулася за підтримкою до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

«КЕРНЕС переможець виборів – це однозначно, і тут інших варіантів бути не може», - вважає В.НІКІТІН.

Коментуючи мітинг і звернення до В.ЯНУКОВИЧА, політолог зазначив, що «є така приказка – миша народила гору. Парадокс у тому, що прибічники «Батьківщини», які вийшли на мітинг, звертаються до ЯНУКОВИЧА, якого взагалі-то Юлія ТИМОШЕНКО досі не вважає легітимним Президентом. Це зайве підтвердженням того, що, з одного боку, Партія регіонів і Президент ЯНУКОВИЧ популярні в Харкові, а по-друге, ніяких реальних інструментів впливу на ситуацію у АВАКОВА та його команди сьогодні немає».

На думку політолога, акція протесту в Харкові є політичною. «Ця акція має політичний характер, а тому говорити про її об’єктивні правові підстави не зовсім коректно. Вони (опозиція) вирішують свої політичні цілі і намагаються взяти хоча б частковий реванш за поразку на місцевих виборах у Харкові», - сказав В.НІКІТІН.

«Сторона, яка програла харківські вибори, - вважає він, - намагається використати довіру частини харків’ян для розв’язання своїх не лише політичних, але й бізнес інтересів. Зокрема, харків’яни, яких закликають вийти на площу, повинні розуміти, що вони виходять не стільки за чесні вибори, як це пишеться на лозунгах, стільки за збереження інтересів пана АВАКОВА і фірми «Інвестор», яку він очолює».

При цьому політолог вказав на низьку масовість акції протесту (за повідомленнями ЗМІ, на мітинг вийшло 3 тисячі харків’ян замість 10 тисяч заявлених) і вважає її малоперспективною. «Там, - сказав він, - є обов’язково романтично настроєні наші виборці, студенти і люди похилого віку, а також працівники штабу АВАКОВА і тих підприємств, які сьогодні входять в коло його інтересів, а всі останні просто зараз працюють. Я не думаю, що все це матиме скільки-небудь відчутний вплив на мешканців нашого міста».

Підсумовуючи, В.НІКІТІН зазначив, що «право у АВАКОВА і його прибічників звертатися у всі суди є, і вони, мабуть, цим правом будуть користуватися й надалі. Можливо, саме тому відкладено поки що перша сесію міськради і офіційний вступ на посаду нового міського голови. Ну, для чистоти, так би мовити, процедури хочуть, очевидно, дочекатися останнього судового рішення. Виборча ж комісія оголосила КЕРНЕСА переможцем виборів. Він стане мером, коли прийме присягу на сесії. Враховуючи, що у нього 69 мандатів від Партії регіонів, то тут ніяких варіантів бути не може».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Харкові відбулася акція протесту проти визнання результатів виборів мера міста. Її учасники заявили, що вважають вибори Харківського міського голови сфальсифікованими. Вони зажадали проведення перевиборів і ухвалили відповідне звернення на ім’я Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.