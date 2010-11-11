Прикордонники не перевірятимуть нічні потяги

Харків. 11 листопада. УНІАН. Державна прикордонна служба України та «Роскордон» обговорюють можливість відмовитися від проведення нічних перевірок у потягах, що перетинають українсько-російський кордон.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Харківській області заявив голова Державної прикордонної служби України Микола ЛИТВИН.

«Ми з російськими колегами зараз обговорюємо питання, як нам краще побудувати свою роботу, щоб не піднімати пасажирів серед ночі. За одну ніч українсько-російський кордон перетинає 137 потягів, і нам потрібно скоординувати свої дії, щоб виключити нічні перевірки», - заявив М.ЛИТВИН.

Також голова ДПС повідомив, що російські транзитні потяги, що проїжджають територією України, не будуть перевірятися. «Ми ухвалили рішення, що такі поїзди, як Москва – Адлер не перевірятимуться», - зазначив М.ЛИТВИН.

Крім того, за словами М.ЛИТВИНА, «зараз йде робота на тим, щоб дві пари поїздів Москва – Київ оформлювалися лише на станції відправлення, а в ході руху – ні».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Харківській області проходить міждержавний тренінг з питань охорони державного кордону та прикордонного контролю на українсько-російській ділянці. Мета заходу - спрощення прикордонних формальностей та створення комфортних умов для перетину українсько-російського кордону.