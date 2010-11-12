Клюєв критикує губернаторів за борги за газ

Харків. 12 листопада. УНІАН. Перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ критикує керівництво ряду областей за допущення збільшення заборгованості щодо оплати за газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на селекторній нараді з питань розрахунку за газ регіональних споживачів.

Зокрема, він відзначив, що збільшення заборгованості за 10 місяців цього року у Донецькій області перевищило 1 млрд. грн., у Луганській області – 862 млн. грн. з 606 млн. грн., в Одеській області – 702 млн. грн. з 465 млн. грн., в Харківській області – 539 млн. грн., в Києві – 723 млн. грн. з 503 млн. грн.

«Створюється враження, що розв’язанням питання проблемних розрахунків за газ на місцях має опікуватися виключно центральна влада, а не місцеві керівники», - відзначив А.КЛЮЄВ.

Крім того, він повідомив, що за неналежну роботу при розв’язанні питання про зниження заборгованості щодо оплати за газ у ряді областей звільнені з посад 12 керівників підприємств теплокомуненерго, щодо трьох порушено кримінальні справи, 5 керівникам оголошено догани.

Як повідомляв УНІАН, ДК «Газ України» заявила про незадовільний стан розрахунків підприємств комунальної теплоенергетики (ТКЕ) у новому опалювальному сезоні 2010-2011 рр. За даними підприємства, на початок листопада заборгованість теплопостачальних підприємств (без урахування АК «Київенерго») за спожитий з початку опалювального періоду 2010-2011 рр. (з 1 жовтня 2010 р.) природний газ перевищила 1,06 млрд. грн.

Борги теплокомуненерго за газ, спожитий у минулому опалювальному сезоні 2009-2010 рр., залишаються на рівні 1,74 млрд. грн. (рівень оплати - 83%).

У компанії підкреслюють, що значна заборгованість підприємств теплоенергетики за природний газ ускладнює акумуляцію НАК «Нафтогаз України» коштів для проведення своєчасних і повних розрахунків за імпортований природний газ, а також проведення опалювального сезону 2010-2011 рр.