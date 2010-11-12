Суд не задовольнив скаргу Авакова на бездіяльність ЦВК
13:14, 12 листопада 2010Харьків
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Харків. 12 листопада. УНІАН. Київський апеляційний адміністративний суд відхилив позов кандидат на посаду Харківського міського голови від ВО «Батьківщина» Арсена АВАКОВА, у якому він скаржився на бездіяльність Центральної виборчої комісії.
Про це стало відомо кореспонденту УНІАН із власних джерел.
Водночас, кореспонденту УНІАН не вдалося підтвердити інформацію в самому суді, а також у наближених до А.АВАКОВА джерел – не відповідають телефони.
Як повідомляв УНІАН, у позові, який був поданий 10 листопада, А.АВАКОВ вимагав визнати протиправною бездіяльність ЦВК щодо нерозгляду раніше поданої ним скарги на бездіяльність Харківської територіальної виборчої комісії.
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