У Харкові обговорють схему планування території області

Харків. 15 листопада. УНІАН. У Будинку рад відбулися громадські слухання «Обговорення схеми планування території Харківської області».

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на головного архітектора - начальник Головного управління містобудування та архітектури ХОДА Михайло РАБИНОВИЧА, необхідність виконання «Схеми планування території» викликано змінами, які відбуваються в соціально-економічній діяльності країни, переходом до ринкової економіки – що є ключовим принципом сучасної соціально-економічної політики.

За словами архітектора, основною метою Схеми планування території є визначення стратегії розвитку Харківської області та шляхів її реалізації.

Згідно з поставленою метою, зазначив М.РАБИНОВИЧ, розробка проектної документації в роботі конкретизовані такі завдання:

врахування та конкретизація рішень «Генеральної схеми планування території України» в частині: розвиток національної екологічної мережі, інженерно-транспортної, соціальної інфраструктури та історико-культурної спадщини;

врахування загальнодержавних та регіональних інтересів формування транскордонних регіонів, транспортно-комунікаційних коридорів, зон із спеціальним режимом використання;

розробка раціональної планувальної організації території регіону, а саме: забезпечення оптимальних умов проживання населення, раціонального використання природних ресурсів, розвитку галузей господарського комплексу, охорони навколишнього середовища, збереження об’єктів культурної спадщини, захисту територій від небезпечних геологічних та гідрогеологічних процесів, створення транспортної та інженерної інфраструктури».

М.РАБИНОВИЧ повідомив, що термін дії «Схеми планування території Харківської області» розрахований до 2031 року.