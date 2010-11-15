Апеляційний суд відфутболив Авакова

Харків. 15 листопада. УНІАН. Харківський апеляційний адміністративний суд відмовив кандидату на посаду мера Харкова Арсену АВАКОВУ у задоволенні скарги на рішення суду першої інстанції, яким було відмовлено у визнанні недійсним рішення Харківської міської виборчої комісії про визнання Геннадія КЕРНЕСА мером Харкова та у перерахунку голосів.

Як повідомив кореспонденту УНІАН представник А.АВАКОВА юрист Роман МОСКАЛЬ, сьогоднішні Харківський апеляційний адміністративний суд залишив у силі постанову Харківського окружного адміністративного суду стосовно позову А.АВАКОВА, яка була оголошена12 листопада.

Як повідомляв УНІАН, 12 листопада Харківський окружний адміністративний суд відхилив позов кандидата на посаду Харківського міського голови від ВО «Батьківщина» Арсена АВАКОВА, який вимагав визнати недійсними протоколи про підсумки голосування і перерахувати голоси на виборах мера Харкова, а також визнати недійсним рішення міської виборчої комісії про визнання Г.КЕРНЕСА мером Харкова.

Згідно з оприлюдненим протоколом Харківської міської територіальної виборчої комісії, перемогу на виборах мера Харкова здобув кандидат від Партії регіонів Геннадій КЕРНЕС, за якого проголосували 130 тис. 352 виборців (30,09% голосів). Кандидат від опозиційної партії «Батьківщина» Арсен АВАКОВ набрав 127 тис. 608 голосів (29,46%).

А.АВАКОВ не погодився з оприлюдненими результатами голосування і подав до суду низку позовів, зокрема, з вимогою перерахунку голосів і скасування рішення про визнання Г.КЕРНЕСА міським головою.

14 листопада Харківський міськвиборчком офіційно назвав Г.КЕРНЕСА Харківським міським головою і призначив на 24 листопада 2010 р. засідання першої сесії Харківської міської ради нового скликання.