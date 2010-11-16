Основні положення Податкового кодексу несуть позитив - Сапронов

Харків. 16 листопада. УНІАН. Основні положення Податкового кодексу несуть позитив для малого і середнього бізнесу.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, таку точку зору виловив заступник губернатора Юрій САПРОНОВ.

Він вважає, що ситуація навколо нового Податкового кодексу України сьогодні досить сильно політизована.

«Насправді основні положення Податкового кодексу несуть позитив, у тому числі для малого і середнього бізнесу. Треба закінчувати влаштовувати барикади і починати працювати на благо кожного з жителів Харківського регіону», - сказав Ю.САПРОНОВ.