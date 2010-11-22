Металіст зіграв унічию з Динамо

Харків. 22 листопада. УНІАН. У матчі 18-го туру Чемпіонату України з футболу харківський Металіст зіграв унічию зі срібним призером минулорічної першості київським Динамо.

Гра, що пройшла в неділю у Києві на стадіоні ім. Лобановського, завершилася з рахунком 1:1.

Голи забили Гусєв (30) і Девіч (32, з пенальті).

Динамівець Мілевський на 44-й хвилині не зміг реалізувати пенальті.

У разі програшу Динамо Металіст міг вийти на друге місце турнірної таблиці.

Відтак, набравши у 18 матчах 35 очок, Металіст посідає третю сходинку. Шахтар має 49 очок, Динамо – 37.

Харківяни грали у такому складі: Дишленкович - Бордіян, Папа Гуйє, Обрадович-к, Валяєв, Хав`єр, Тайсон (Кайта, 87), Девіч (Олійник, 60), Шелаєв, Романчук, Фініньо (Пшеничних, 81).

Запас: Старцев, Березовчук, Барилко, Воробей.

У Металіста попередження отримали Бордіян (35) і Обрадович (40).

Наступну гру харківський клуб проведе 27 листопада вдома проти донецького Металурга.

На знімку: епізод гри Динамо – Металіст.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА