Металіст зіграв унічию з Динамо
Двобій за 2 місце відкладено
Харків. 22 листопада. УНІАН. У матчі 18-го туру Чемпіонату України з футболу харківський Металіст зіграв унічию зі срібним призером минулорічної першості київським Динамо.
Гра, що пройшла в неділю у Києві на стадіоні ім. Лобановського, завершилася з рахунком 1:1.
Голи забили Гусєв (30) і Девіч (32, з пенальті).
Динамівець Мілевський на 44-й хвилині не зміг реалізувати пенальті.
У разі програшу Динамо Металіст міг вийти на друге місце турнірної таблиці.
Відтак, набравши у 18 матчах 35 очок, Металіст посідає третю сходинку. Шахтар має 49 очок, Динамо – 37.
Харківяни грали у такому складі: Дишленкович - Бордіян, Папа Гуйє, Обрадович-к, Валяєв, Хав`єр, Тайсон (Кайта, 87), Девіч (Олійник, 60), Шелаєв, Романчук, Фініньо (Пшеничних, 81).
Запас: Старцев, Березовчук, Барилко, Воробей.
У Металіста попередження отримали Бордіян (35) і Обрадович (40).
Наступну гру харківський клуб проведе 27 листопада вдома проти донецького Металурга.
На знімку: епізод гри Динамо – Металіст.
Фото Андрія КРАВЧЕНКА