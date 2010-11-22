Сьогодні у Харкові – мітинг підприємців

Харків. 22 листопада. УНІАН. Сьогодні у Харкові представники малого і середнього бізнесу проведуть мітинг з вимогами до Президента Віктора ЯНУКОВИЧА накласти вето на Податковий кодекс, ухвалений Верховною радою України.

Як повідомив кореспонденту УНІАН голова профспілки таксистів України в Харківській області Сергій СТАРЦЕВ, організаторами мітингу витупають обласна профспілка таксистів, Харківська профспілка підприємців та Клуб підприємців Харкова, які вже провели низку акцій проти ухвалення Податкового кодексу у тому вигляді, в якому його підготував Кабінет міністрів України.

За словами С.СТАРЦЕВА, мітинг, у якому планується участь близько 10 тисяч осіб, розпочнеться о 12.00 в центрі Харкова на майдані Свободи.

Крім того, повідомив він, сьогодні близько 300 харківських підприємців прибувають до Києва з метою взяти участь у всеукраїнській акції протесту.