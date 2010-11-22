На Харківщині голова будкооперативу пригріб ділянку в 70 га

Харків. 22 листопада. УНІАН. У Харківській області викрито голову правління житлово-будівельного кооперативу, який на підставі підробленого рішення суду незаконно заволодів земельною ділянкою площею 70 га.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, таким чином, місцевій громаді було завдано збитків на загальну суму 11,4 млн. грн.

Органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.