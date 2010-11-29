Харків. 29 листопада. УНІАН. На Сумщині міліціонер застрелив свого колегу, після чого застрелився сам.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, 27 листопада о 23.00 до чергової частини УМВС України на Південно-Західній залізниці надійшло повідомлення про те, що в районі залізничного вокзалу станції Шостка виявлено два трупа працівників міліції з вогнепальними пораненнями. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, керівництво управління та Конотопського лінійного відділу міліції.

Проведеною перевіркою встановлено, що загиблі - працівники лінійного відділу міліції на станції Конотоп, які отримали табельну вогнепальну зброю та спецзасоби і о 18.00 заступили на чергування з охорони громадського порядку на станції Шостка.

За попередніми даними, 23-річний інспектор патрульної служби, молодший сержант міліції внаслідок невстановлених на даний час обставин завдав смертельного поранення зі своєї табельної вогнепальної зброї 22-річному сержанту міліції, після чого наклав на себе руки – вистрілив собі у голову.

За даним фактом проводиться службове розслідування.