У Лозовій 17 сімей отримали нові квартири

Харків. 11 грудня. УНІАН. У Лозовій 17 сімей, які раніше проживали на території 61-го арсеналу, отримали нові квартири.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, наприкінці тижня ключі від нових квартир в будинку № 41-а мікрорайону №4 Лозової сім’ям вручили голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН та голова Харківської облради Сергій ЧЕРНОВ.

М.ДОБКІН зауважив, що ще 23 ордери на квартири для сімей, які побажали переїхати в селище Пісочин, вже оформлені й будуть вручені наступного тижня.

Губернатор запевнив, що до 23 грудня 2010 року всі сім’ї, які проживали на території 61-го арсеналу в Лозовій, отримають ключі від нових квартир. За його словами, вже придбана 71 квартира на суму 19,2 млн. грн.

За словами М.ДОБКІНА, ще 50 квартир будуть придбані після закінчення оформлення тендерної процедури - орієнтовно, за 10 днів.

Довідка УНІАН. Пожежа на території 61-го арсеналу Південного оперативного командування Сухопутних військ ЗСУ поблизу міста Лозова, де зберігається майже 95 тисяч тонн боєприпасів, сталася 27 серпня 2008 року. Через це виникла детонація боєприпасів. Вони розлетілися у тому числі і за межі артскладу.

У серпні 2010 року перший віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ доручив оточити військову частину в Лозовій Харківській області і відселити сім’ї, які проживають на території частини.