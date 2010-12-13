Ярославський хоче, щоб Суркіс пішов

Харків. 13 грудня. УНІАН. Президент футбольного клубу «Металіст» (Харків) Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ проголосує за відставку Григорія СУРКІСА з посади президента Федерації футболу України в разі розгляду цього питання на Конгресі ФФУ, який відбудеться 15 грудня.

Про це О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ заявив на прес-конференції в УНІАН.

Він сказав, що вперше є делегатом Конгресу ФФУ і має намір взяти участь у його засіданні. «Я – президент «Металіста», і для мене небайдуже, як розгортатимуться події в українському футболі», – сказав О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ.

При цьому він укотре розкритикував діяльність Г.СУРКІСА на посту президента ФФУ, зазначивши, що його роботою незадоволені насамперед футбольні уболівальники по всій Україні. Відповідаючи на запитання, яким чином він готовий донести свою позицію делегатам Конгресу, О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ сказав: «У мене є голос, є моя рука». За його словами, якщо питання про відставку Г.СУРКІСА буде порушене, він проголосує «за».

Відповідаючи на репліку, що вибори президента ФФУ не значаться в порядку денному Конгресу, президент «Металіста» сказав, що якщо в нього буде можливість, то він внесе пропозицію про розгляд цього питання. «Все буде згідно із законом», – додав він.

Також президент ФК «Металіст» спростував свою причетність до організації будь-яких акцій протесту проти Г.СУРКІСА в Києві в день проведення Конгресу. «Це чиста брехня. Ніхто нікого не збирав, я ніякого відношення до цього не маю», – сказав він.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА