Добкін придумав, де взяти гроші на ремонт доріг

Харків. 15 грудня. УНІАН. Кошти від придорожньої реклами необхідно перераховувати на ремонт доріг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на робочій нараді з питань подальшого облаштування об’їзної дороги навколо Харкова заявив голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.

«Юристів попрошу розглянути юридичну можливість передати прибуток від реклами, яка знаходиться вздовж усіх наших доріг обласного значення, шляховикам, щоб повністю всі гроші від реклами ішли протягом року на утримання та ремонт наших доріг», - сказав М.ДОБКІН.

Крім того, губернатор запропонував знайти юридичну можливість перераховувати у дорожній фонд штрафи, які стягуються з перевантажених автомобілів.

«Також прошу врахувати, що нам необхідно буде знайти юридичну можливість підготувати нормативно-правову базу, щоб усі штрафи, які будуть стягуватися за перевантаження автомобілів, знову ж ішли в дорожній фонд, і ми могли ремонтувати дороги за ці гроші, тому що поки за законом всі ці гроші повинні йти в Київ», - зауважив М.ДОБКІН.

За словами М.ДОБКІНА, якщо на місцевому рівні буде неможливо вирішити питання перерахування грошей від реклами та штрафів від перевантажених автомобілів на ремонт доріг, буде підготована спеціальна пропозиція Кабінету міністрів змінити відповідну постанову.

«Якщо неможливо буде розробити сесіями такі документи, тоді прошу юристів підготувати нашу пропозицію про зміну постанови Кабінету міністрів, яке регламентує, що всі ці гроші йдуть на Укравтодор, а далі розподіляються в Києві», - сказав М.ДОБКІН.