Суркіса хочуть послати «на мило»

Харків. 15 грудня. УНІАН. Перший віце-президент Федерації футболу України, харків’янин Сергій СТОРОЖЕНКО порушив питання необхідність висловити недовіру президенту ФФУ Григорію СУРКІСУ.

Як стало відомо кореспонденту УНІАН, ініціатива С.СТОРОЖЕНКА пролунала на засіданні Конгресу Федерації футболу України, який сьогодні розпочав роботу у Києві.

У відповідь Г.СУРКІС не став виносити питання на голосування. У ці хвилини він зачитує фрагменти публікацій різних періодів, що, з його точки зору, доводять провокаційний характер подібних ініціатив.

«Досить просторікувати, хто скільки грошей витрачає на професійний футбол», - сказав, зокрема, Г.СУРКІС.

Присутні на Конгресі делегати мають обговорити сьогодні низку питань, пов`язаних з подальшою стратегією розвитку українського футболу. Напередодні форуму експерти прогнозували, що саме під час конгресу може бути порушене питання про відставку Г.СУРКІСА з посади президента ФФУ.