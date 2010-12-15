Суркіс не дає слово опонентам

Харків. 15 грудня. УНІАН. На Конгресі Федерації футболу України, який сьогодні проходить в Києві, назріває черговий скандал.

Як повідомлялося раніше, один з делегатів Конгресу Сергій СТОРОЖЕНКО порушив питання про недовіру керівництву Федерації в особі Григорія СУРКІСА. Останній назвав подібні ініціативи спробою «зґвалтування Конгресу». Після цього президент ФФУ почав робити образливі натяки як у бік С.СТОРОЖЕНКА, так і на адресу Віталія ДАНИЛОВА, який також неодноразово критикував роботу федерації.

Г.СУРКІС спробував відключити мікрофони С.СТОРОЖЕНКУ і В.ДАНИЛОВУ, аби не дати їм висловити свою точку зору.

Показово, що в Будинку футболу Г.СУРКІС з`явився практично одночасно з Ігорем КОЛОМОЙСЬКИМ, одним з небагатьох футбольних функціонерів, що підтримують позиції Григорія СУРКІСА.