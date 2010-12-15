Суркіс відфутболив донецьких

Харків. 15 грудня. УНІАН. На Конгресі Федерації футболу України, який проходить у Будинку футболу в Києві, фактично повністю було проігноровано думку представників Федерації футболу Донецької області.

Її віце-президент Олександр ЗАЦ підтримав ініціативу Сергія СТОРОЖЕНКА і закликав проголосувати питання про відставку президента ФФУ Григорія СУРКІСА. О.ЗАЦ підкреслив, що апеляція прихильників Г.СУРКІСА до регламенту і процедури не витримує критики. «Двічі СУРКІС порушував (процедуру – ред.), вносив питання з голосу, чому зараз не можна?», - поцікавився О.ЗАЦ. Проте, ця думка не була узята до уваги.