Завтра на сході очікується сніг

Харків. 15 грудня. УНІАН. Завтра вночі у південній частині України, центральних і прикарпатських областях, вдень у східних областях та на півночі Лівобережжя часом очікується сніг (у Криму мокрий сніг з дощем, подекуди налипання мокрого снігу).

На решті території - без істотних опадів, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі. На дорогах України ожеледиця. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 9-14°, на заході до 18° морозу, вдень 5-10° морозу; в південних областях вночі 4-9°, вдень 1-6° морозу; в Криму вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 2-7° тепла.

У Київській області у четвер - без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 5-10° морозу.

У Києві температура вночі 11-13°, вдень 6-8° морозу.