Завтра на сході можливий мокрий сніг

Харків. 16 грудня. УНІАН. Завтра у південній частині України, у східних та більшості центральних областей очікуються складні погодні умови: сніг та мокрий сніг, на південному сході з дощем, місцями сильні опади, хуртовини, налипання мокрого снігу, ожеледь, пориви північно-східного вітру 17-22 м/с, у Криму та Приазов`ї місцями 25-30 м/с.

На решті території без істотних опадів, лише вдень у північних областях сніг, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

На дорогах України ожеледиця. Температура вночі 10-15° морозу (у Карпатах 14-19°), вдень 3-8° морозу; у південних та східних областях вночі 5-10° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; у Криму вночі близько 0°, вдень 6-11° тепла.

У Київській області у п’ятницю буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 3-8° морозу. У Києві температура вночі 11-13°, вдень 5-7° морозу.