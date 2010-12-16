Прокуратура змусила видати зарплату на Харківському авторемзаводі

Харків. 16 грудня. УНІАН. За втручання військової прокуратури Центрального регіону України на державному підприємстві Міністерства оборони України «110 Харківський автомобільний ремонтний завод» почали виплачувати заборгованість із заробітної платні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, за матеріалами військової прокуратури Харківського гарнізону було порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.175 Кримінального кодексу України за фактом безпідставної невиплати заробітної плати у сумі 1,2 млн. грн.

У ході досудового слідства у справі відшкодовано майже 400 тис. грн. боргу із зарплати працівникам заводу. Рішенням суду керівника цього підприємства визнано винним, притягнуто до відповідальності та накладено стягнення у вигляді штрафу.

Загалом упродовж 2010 року за реагування військових прокурорів у Центральному регіоні України на 5,2 млн. грн. зменшено заборгованість із заробітної плати у військових частинах, установах та організаціях Міноборони України та відшкодовано 1,1 млн. грн. виплат до Пенсійного фонду. Порушено 11 кримінальних справ, 8 з яких – вже розглянуто судами, 42 посадові особи притягнуто до дисциплінарної відповідальності.