Результати матчів Ліги Європи
Металіст розпочав гру
Харків. 16 грудня. УНІАН. Завершилися матчі 6-го, завершального туру групового раунду Ліги Європи (групи A-C).
Група A
Зальцбург - Лех 0:1
Ювентус - Манчестер Сіті 1:1
За підсумками групового раунду до 1/16 фіналу вийшли Манчестер Сіті і Лех - по 11 очок.
Група B
Аріс - Русенборг 1:0
Байєр - Атлетіко 1:1
За підсумками групового раунду до 1/16 фіналу вийшли Байжр - 12 очок і Аріс - 10.
Група C
Левські - Спортинг 1:0
Лілль - Гент 3:0
За підсумками групового раунду до 1/16 фіналу вийшли Спортинг - 12 очок і Лілль - 8
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Розпочалися матчі:
Група G. Андерлехт (4) - Хайдук (3), АЕК (7) - Зеніт (15)
Група H. Хетафе (4) - Янг Бойз (9), Штутгарт (12) - Оденсе (4)
Група I. ПСВ (13) - Металіст (10), Дебрецен (0) - Сампдорія (5)