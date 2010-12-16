Результати матчів Ліги Європи

Харків. 16 грудня. УНІАН. Завершилися матчі 6-го, завершального туру групового раунду Ліги Європи (групи A-C).

Група A

Зальцбург - Лех 0:1

Ювентус - Манчестер Сіті 1:1

За підсумками групового раунду до 1/16 фіналу вийшли Манчестер Сіті і Лех - по 11 очок.

Група B

Аріс - Русенборг 1:0

Байєр - Атлетіко 1:1

За підсумками групового раунду до 1/16 фіналу вийшли Байжр - 12 очок і Аріс - 10.

Група C

Левські - Спортинг 1:0

Лілль - Гент 3:0

За підсумками групового раунду до 1/16 фіналу вийшли Спортинг - 12 очок і Лілль - 8

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Розпочалися матчі:

Група G. Андерлехт (4) - Хайдук (3), АЕК (7) - Зеніт (15)

Група H. Хетафе (4) - Янг Бойз (9), Штутгарт (12) - Оденсе (4)

Група I. ПСВ (13) - Металіст (10), Дебрецен (0) - Сампдорія (5)