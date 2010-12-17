Внешэкономбанк пропонує Харкову державно-приватне партнерство

Харьков. 17 декабря. УНИАН. «Внешэкономбанк» (Россия) предложил Харьковской облгосадминистрации развивать государственно-частное партнерство.

Как передает корреспондент УНИАН, о перспективах развития государственно-частного партнерства во время подписания Соглашения о сотрудничестве между Харьковской ОГА и ПАО «Проминвестбанк» рассказал Председатель Внешэкономбанка (Россия), Председатель наблюдательного совета ПАО «Проминвестбанк» Владимир ДМИТРИЕВ.

По его словам, Внешэкономбанк первым в Российской Федерации создал Федеральный центр государственно-частного партнерства, который занимается консультированием и поддержкой местной власти в развитии государственно-частного партнерства.

В.ДМИТРИЕВ отметил, что одна из основных проблем в привлечение инвестиций есть большие риски в проведение предпроектных работ. Поэтому «Внешэкономбанк» формирует специальный фонд в размере 2 млрд. рублей ежегодно, средства из которого направляются на финансирование предпроектных работ в сфере региональной и муниципальной инфраструктуры.

«На мой взгляд, многое можно сделать в сфере реализации проектов, основанных на государственно-частном партнерстве», - подчеркнул В.ДМИТРИЕВ.