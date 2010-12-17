Інформація про самогубство Науменка не є правдивою - департамент виконання покарань
Харків. 14 грудня. УНІАН. Інформація про те, що засуджений на 10 років колишній генеральний директор Харківського авіазаводу Павло НАУМЕНКО покінчив життя самогубством, не відповідає дійсності.
Про це сказав в інтерв’ю УНІАН перший заступник начальника Управління Державного департаменту з питань виконання покарань в Харківській області Олександр КРИКУШЕНКО, коментуючи повідомлення в інтернеті (сайт «Городской дозор») про те, що П.НАУМЕНКО «був знайденим повішеним» у камері.
«Це неправдива інформація. Години півтори тому я з НАУМЕНКОМ розмовляв. Це неправда», - сказав О.КРИКУНЕНКО.
Як повідомляв УНІАН, колишній директор Харківського державного авіаційного виробничого підприємства Павло НАУМЕНКО засуджений на 10 років позбавлення волі за розтрату майна в особливо великих розмірах. Вирок був винесений Київським районним судом міста Харкова13 грудня 2010 р. Засудженого було взято під варту у залі суду і доправлено до Харківського слідчого ізолятора № 27.