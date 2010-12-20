У Харкові на маршрут не вийшов жоден тролейбус і трамвай

Харків. 20 грудня. УНІАН. Сьогодні у Харкові не вийшли на маршрути тролейбуси і трамваї.

Як передає кореспондент УНІАН, причина невиходу на лінії пасажирського транспорту – попереджувальний страйк колективу комунального підприємства «Міськелектротранс» з метою домогтися виплати зарплат.

У ці хвилини працівники підприємства проводять мітинг, на якому висувають свої вимоги.

Як повідомив представник підприємства, зранку в понеділок на маршрути обласного центру не вийшли 162 тролейбуси і 196 трамваїв всіх чотирьох (2 тролейбусних і 2 трамвайних депо), які за планом мали сьогодні перевозити пасажирів. Співрозмовник агентства зазначив, що на добу міський електротранспорт перевозить у Харкові близько 600 тисяч пасажирів.

Як повідомляв УНІАН, за даними голови Харківської обласної ініціативно-правозахисної організації «Прорвемося!» Андрія ІЛЬГОВА, працівникам «Міськелектротрансу» не платять зарплату із середини літа. Сума боргу на сьогодні становить близько 30 млн. грн.