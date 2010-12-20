Влада Харкова спокійна: страйк не призвів до колапсу

Харків. 20 грудня. УНІАН. Влада Харкова вважає, що страйк колективу комунального підприємства «Міськелектротранс», який сьогодні розпочав акцію протесту проти невиплати зарплат, не призвів до транспортного колапсу в місті.

Як передає кореспондент УНІАН, коментар подій директора Департаменту транспорту і зв`язку Харківської міської ради Сергій ДУЛЬФАНА розміщено на офіційному сайті Харківської міськради.

«Міська влада була готова до сьогоднішньої акції протесту. Тому транспортного «колапсу» немає і не може бути», - заявив С.ДУЛЬФАН.

За його словами, «для забезпечення життєдіяльності міста сьогодні з ранку були задіяні всі резерви приватних перевізників. Додатково на маршрути вийшли 16 великих автобусів, які ми недавно отримали зі Львова».

«Розвиток міського транспорту, зазначив він, – це один з пріоритетів діяльності міської влади. Реорганізація підприємства «Міськелектротранс» є першим і необхідним кроком в рішенні цієї складної проблеми».

Як повідомив С.ДУЛЬФАН, «головна проблема полягає в тому, що субвенція з державного бюджету, яку місто отримує щороку на компенсацію пільгового проїзду окремих категорій громадян, не в змозі покрити збитки «Міськелектротрансу».

«Рівень субвенції з державного бюджету в 2010 р. становив усього 25% від необхідної кількості. Недофінансування призвело до того, що підприємство не може утримувати свої служби – 59 підстанцій, не може утримувати трамвайні колії і якісно проводити обслуговування. Міська влада, розуміючи важливість цього питання, намагається вирішити його за допомогою фінансової підтримки з міського бюджету. Тільки цього року її рівень склав 53,3 мільйонів гривень», - пояснив директор Департаменту.

«Тільки за останні 3 місяці на погашення заборгованості із заробітної платні було спрямовано 15 мільйонів гривень. Зараз ми отримали ще 1,2 мільйони гривень субвенції з обласного бюджету на ці цілі», - повідомив С.ДУЛЬФАН.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Харкові розпочав страйк колектив КП «Міськелектротранс» - зранку на маршрути не вийшли 358 трамваїв і тролейбусів. На мітингу, що пройшов у рамках акції протесту, було висунуто вимогу негайної і повної виплати зарплат, які працівники підприємства не отримують з кінця літа 2010 р.

Крім того, страйкарі вимагають створити комісію із залученням депутатів міськради для розгляду ситуації на підприємстві, негайного - до повного з’ясування обставин - припинення реорганізації «Міськелектротрансу» в нове підприємство «Харківпас», проведення у кожному депо зборів для перевиборів керівників профспілкових комітетів, негайного припинення демонтажу трамвайних колій і скорочення у Харкові пасажирських маршрутів. Оголошено, що на початковій стадії страйк триватиме до середи, 22 грудня, включно.